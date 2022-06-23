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فيديو: شكوى ضد سيدة اهانت الاردنيين بابشع الالفاظ على الهواء مباشرة

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 11:10
الاعلامي معاذ العمري
الاعلامي معاذ العمري

تقدم الاعلامي الاردني معاذ العمري مقدم برنامج "مع معاذ" عبر إثير إذاعة ميلودي المحلية بشكوى بحق سيدة أساءت للشعب الأردني بألفاظ وكلمات وصفت بـ غير المقبولة من خلال رسالة صوتية مسجلة شاركت بها ببرنامجه  . 

شكاوى من مواطنين ضد السيدة 

كما تقدم عدد من المواطنين بشكوى لدى المدعي العام على السيدة التي اساءت لهم ، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشكاوى خلال الساعات المقبلة . 

وقال موقع جفرا الذي ينتمي الى ذات مؤسسة الاذاعة المشار اليها انفا، ان  إدارة ميلودي تجدد التأكيد على الإحتفاظ بحقها القانوني في محاسبة السيدة التي وجهت إساءة للأردنيين عبر أثيرها من قبل الجهات المختصة ، مع التشديد على رفضها بشكل قاطع لأي نوع من أنواع الإساءة أو خطاب الكراهية .  

كما تؤكد أن رسالتها سيبقى عنوانها مصلحة الوطن والمواطن ، مع توخي الموضوعية والمصداقية في الطرح بشفافية بما ينسجم مع مبادئ ومعايير المجتمع الأردني .

 

 

دعوى قضائية من اعلاميين

كما سجل الاعلامي في صحيفة الرأي اليومية الحكومية أنس العمريين قضية بحق الفتاة التي قامت بالاتصال مع اذاعة ميلودي خلال برنامج " مع معاذ " 

 

واعتبر العمريين، ان ما قامت به المتصلة من كلام ونعت للشعب الاردني بانهم " كنادر" ويستحقون الصفع بها على رؤسهم، مدافعة عن المسؤولين من الوزراء الذين اوصلونا الى هذا الوضع الذي نعيشه الان من غلاء وارتفاع في الاسعار، فيه اساءة صريحة للشعب الاردني وتستحق عليه ان تنال جزاءها من العقاب لدى القضاء الاردني النزيه.

 

وبين العمريين في تصريحات  ان الشكوى التي تقدم بها كانت الاولى في جميع محاكم المملكة، طالبا من الجهات ذات الاختصاص بالكشف عن هويتها وما الدوافع وراء اساءتها للمجتمع الاردني خلال الكلام البذيء والمستفز الصادر عنها، وما هي الطبقة التي تمثلها، مطالبا ان يأخذ القضاء النزيه دوره في معاقبة كل من يتطاول ويسيء للشعب الاردني.

 

 

سيدة توجه اهانات للشعب الاردني.. ماذا قالت؟

برنامج الاعلامي معاذ العمري يعتمد على رسائل صوتية يتم ارسالها الى الاذاعة قبل بثها وفي رسالة السيدة المجهولة قالت :

  • الشعب الاردني ما بيستحي على حالة (لايخجل على نفسه)  شعب قليل حياء 
  • يدعون على وزير المياة حسبي الله عليكم كلكم 
  • شعب يستاهل الكندرة ( الاحذية ) 
  • شعب يستاهل ان يندعس على رأسه 
  • لو اي واحد فيكم استلم منصب او وزير ، يعلم ان المسؤولية كبيرة على اكتافهم 
  • حسبي الله على الشعب الذي يستحق ان نقطة المياة عليه ان يدفع ثمنها 
  • قالت ايضا: العيب كبير ما يتم نشره على الاذاعة ، تعلمو من الاذاعات الثانية 

 

 

 

رد العمري على السيدة بعد بث رسالتها

قال الاعلامي معاذ العمري الذي اعاد بث التسجيل اكثر من مرة ، ان العيب يصدر من اهل العيب، وتساءل عن الذي يربط السيدة مع وزير المياة، وقال ان طريقة كلامك سيئة وتحاسب الناس عندما يحتسبون ضد الوزراء فيما هي تحتسب ضد الشعب كلله، وقال لها حسبي الله ونعم الوكيل الفين مرة 

كلمات دالة:الاردنمعاذ العمريديانا كرزوناذاعة ميلوديجفراعمانوزير المياة الاردني

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