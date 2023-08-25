فيديو صادم: استياء وجدل في الكويت بسبب حادث تفحيط

نشر رواد وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يظهر شخصا يقود سيارته برعونة فيما كان الضحية قائد دراجة نارية، مما أثار حالة من الجدل والاستياء في الكويت.

وكان قائد دراجة نارية، الذي يُعتقد أنه كان يعمل كموصل طلبات "ديلفري"، قد وقع ضحية هذا الاستهتار بالسلامة على الطرقات، حيث تسبب سلوك قائد السيارة في سقوط قائد الدراجة النارية على الأرض.

المثير في هذه الحادثة هو أن قائد السيارة لم يظهر أي اهتمام بالمصاب ولم يتوقف لمساعدته، بل استمر في قيادته دون مبالاة رغم الوضع الخطير الذي تعرض له قائد الدراجة النارية.

فيديو / فزع يصيب قائد دراجة نارية الذي سقط بسبب خوفه من امكانية اصطدامه من قبل مستهتر. pic.twitter.com/Tbd4FhnKUI August 24, 2023

مقطع الفيديو أثار ردود فعل متباينة بين النشطاء الكويتيين على منصات التواصل الاجتماعي. إلى جانب الغضب والاستياء من سلوك قائد السيارة، تسبب المقطع أيضًا في هجمات بعض الأشخاص على قائد الدراجة النارية

ورياضة التفحيط تعتبر شائعة ومحببة في بعض الدول العربية، بما في ذلك الكويت، على الرغم من أن ممارسة هذه الرياضة في الأماكن العامة تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين وتهديدًا للسلامة العامة.

وتحظر الكويت بشكل صريح أي نوع من أنواع القيادة المتهورة في الأماكن العامة، وتعتبرها جريمة تعرض حياة الناس للخطر.