فيديو صادم: سائق اسرائيلي يدهس المحتجين

اقدم سائق اسرائيلي على اختراق جموع المحتجين على التعديلات القضائية التي اقرها الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة والتي تتيح افلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من العقاب عن تهم الرشوة والفساد
واشارت صور وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الى وقوع عدة اصابات نتيجة الفعل العنيف الذي قام به السائق جراء دهس مستوطنين بسيارته في تل أبيب
وقالت مصادر عبريةان الشرطة فقدت السيـطرة في شارع "أيالون" بتل أبيب والمتظاهرين نجحوا بإغلاقه مرة أخرى
اصيب اليوم اسرائيلي خلال قمع التظاهرات المنددة بالمصادقة على الاصلاحات التي اقترحها نتنياهو لحمايته من المحاسبة على ملفات الفساد والرشوة التي ارتكبها هو وزوجته خلال السنوات الماضية
وفيما اغلقت الطرقات الى الكنيست الذي وافق على مشروع القانون فقد قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مقترح وساطة فيما يتعلق بكل من سبب المعقولية وتجميد بقية التشريع القانوني، واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ان غالبية قيادة المعارضة وافقو على حل وسط بشأن المعقولية - لكنهم يطالبون بتجميد كبير للتشريعات.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بتأييد 64 عضو كنيست، ويصبح القانون نافذاً بعد نشره في الصحيفة الرسمية، في موعد يحدّد لاحقاً وبعد توقيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ عليه.
وقرّرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة التصويت الأخير على قانون إلغاء "حجة المعقولية".