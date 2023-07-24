فيديو صادم: سائق اسرائيلي يدهس المحتجين

اقدم سائق اسرائيلي على اختراق جموع المحتجين على التعديلات القضائية التي اقرها الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة والتي تتيح افلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من العقاب عن تهم الرشوة والفساد

واشارت صور وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الى وقوع عدة اصابات نتيجة الفعل العنيف الذي قام به السائق جراء دهس مستوطنين بسيارته في تل أبيب

وقالت مصادر عبريةان الشرطة فقدت السيـطرة في شارع "أيالون" بتل أبيب والمتظاهرين نجحوا بإغلاقه مرة أخرى

سائق صهيوني يدهس قبل قليل متظاهرين صهاينة يحتجون على تعديلات نتنياهو القضائية في مستوطنة "كفار سابا".



رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق نداف ارغمان حذر من اندلاع حرب أهلية في أعقاب هذه التعديلات.



كيان في طور الذبول والتراجع. pic.twitter.com/hlAe2TzG3H — د.صالح النعامي (@salehelnaami) July 24, 2023

اصيب اليوم اسرائيلي خلال قمع التظاهرات المنددة بالمصادقة على الاصلاحات التي اقترحها نتنياهو لحمايته من المحاسبة على ملفات الفساد والرشوة التي ارتكبها هو وزوجته خلال السنوات الماضية

وفيما اغلقت الطرقات الى الكنيست الذي وافق على مشروع القانون فقد قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مقترح وساطة فيما يتعلق بكل من سبب المعقولية وتجميد بقية التشريع القانوني، واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ان غالبية قيادة المعارضة وافقو على حل وسط بشأن المعقولية - لكنهم يطالبون بتجميد كبير للتشريعات.

شاهد | إصابات جراء دهس مستوطن بسيارته لعدد من المستوطنين خلال التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو في تل أبيب، قبل قليل. pic.twitter.com/by5SwM8UYr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بتأييد 64 عضو كنيست، ويصبح القانون نافذاً بعد نشره في الصحيفة الرسمية، في موعد يحدّد لاحقاً وبعد توقيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ عليه.

وقرّرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة التصويت الأخير على قانون إلغاء "حجة المعقولية".