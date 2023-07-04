فيديو صادم.. شاهد حالة هانيبال القذافي داخل السجن

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الحالة المزرية التي وصل إليها هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد إضرابه عن الطعام، وحالة الإعياء والإرهاق الشديد، التي .بدت على جسده الذي أصبح هزيلا.

يأتي هذا الفيديو بعد مرور حوالي 8 سنوات على احتجاز هانيبال في لبنان، وقد قرر الإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه في السجون اللبنانية دون محاكمة طوال تلك الفترة.

وبحسب المقطع المصور، يظهر ابن الزعيم الليبي الراحل في حالة يرثى لها، وكان متعبًا ومنهكًا، ولوحظ أنه يوجد تحت عينيه وفوق أنفه هالات سوداء.

كما يمكن سماع صوته وهو يعرّف نفسه للمحقق باسم "هانيبال معمر"، وعندما سأله المحقق عن هويته بشكل غير مهتم، رد عليه قائلاً: "هانيبال معمر القذافي".

تعذيب هينبال معمر القذافي في سجون لبنان pic.twitter.com/4gvyvLuIVK — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) July 4, 2023

إضراب هانيبال عن الطعام

وفي بيان نقله محاميه بول رومانوس في بداية يونيو الماضي، أعلن هانيبال القذافي عن إضرابه عن الطعام

احتجاجًا على سوء المعاملة التي يتعرض لها في السجون اللبنانية، بالإضافة إلى اعتقاله ظلمًا وبدون وجه حق.

وأكد هانيبال أن الوقت قد حان لإطلاق سراحه بعد مرور أكثر من 8 سنوات من الاحتجاز وتوجيه اتهامات لم يرتكبها.

واستنكر هانيبال الظلم والاضطهاد الذي تعرض له، وطالب بضرورة إطلاق سراحه بعد محاكمة عادلة طوال تلك السنوات. وسأل بصورة استفهامية: "كيف يمكن لمعتقل سياسي أن يبقى محتجزًا دون محاكمة عادلة طوال هذه الفترة؟".

وحمّل هانيبال القذافي المسؤولية الكاملة للأطراف المتورطة في تواصل الظلم ضده، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحرير القضاء من قبضة السياسيين.

