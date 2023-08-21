فيديو صادم: عنف جنسي في تتويج بطلات كأس العالم للسيدات

طبع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفاه نجمة منتخب سيدات إسبانيا جيني هيرموسو بشكل عنيف بعد التتويج بلقب كأس العالم 2023 الامر الذي اثار الكثير من الجدل.

وعبرت إيرين مونتيرو، القائمة بأعمال وزير المساواة في حكومة إسبانيا، عن استغرابها من تصرف المسؤول الرياضي الكبير حيث أكدت أن الأمر يمثل عنفًا جنسيًا، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها.

وكان منتخب إسبانيا قد رفع كاس العالم بعد تحقيقه انتصارا على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن.



وقالت مونتيرو على حسابها عبر منصة تويتر سابق "X"، "دعونا لا نعتبر أن إعطاء قبلة دون موافقة أمر يحدث، إنها طريقة من العنف الجنسي الذي تعاني منه النساء بشكل يومي

من جهتها قالت إيوني بيلارا القائمة بأعمال وزير الحقوق الاجتماعية وخطة عام 2030 "ما نعتقده جميعًا، إذا فعلوا ذلك مع مشاهدة كل إسبانيا، فما الذي لن يفعلوه على انفراد، يجب إنهاء العنف الجنسي ضد النساء، عناقي للأبطال".

الفتاة المعنية بالامر قالت في رسالة الى الاعلان "لقد كانت لفتة متبادلة عفوية تمامًا بسبب السعادة الهائلة بالفوز بكأس العالم". "أنا والرئيس لدينا علاقة عظيمة، وسلوكه معنا جميعًا أكثر من رائع على مدار 10 سنوات، وكانت لفتة طبيعية من المودة والامتنان، لا يمكن اعتبار الأمر أكثر من بادرة صداقة وامتنان، لقد فزنا بكأس العالم، ولن نحيد عما هو مهم".



رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خرج مدافعا عن فعلته وقال في تصريحات اعلامية هناك أغبياء في كل مكان، عندما يظهر شخصان بعض العاطفة، لا يمكننا الالتفات إلى الحمقى، نحن أبطال وهذا ما سأبقى معه وقال "إنها ذروة احتفال صديقين بشيء ما، دعونا لا ننتبه إلى الحمقى والأغبياء، إنه ذروة احتفال اثنين من الأصدقاء بشيء ما، لسنا هنا من أجل الهراء".

ودعا الى تجاهل الخاسرين الذين لا يعرفون كيف يرون الأمور الإيجابية، إذا كان هناك حمقى فليستمروا في هرائهم وفق تصريحاته