فيديو صادم لطلاب هنود يصفعون طالبا مسلما باشراف المعلمة

هزت حادثة جرت في احدى مدارس الهند مشاعر الانسانية حيث امرت معلمة طلابها بصفع طالب لانه مسلم وعاقبت كل من لم يصفعة بقوة

وقد تعهدت السلطات الهندية، السبت، باتخاذ إجراءات بحق معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بعد ان أثارت لقطات الحادث غضبا على الإنترنت حيث اكدت جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

وفي تفاصيل الفيدية حيث جلست معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

معلمان #هنديّان يأمران طلابهما بصفع وضرب طالب لأنّه مسلم ويوبخونهم إن لم يصفعوه بقوة كافية#أورينت pic.twitter.com/bYFUxtY1LN August 26, 2023

وامرت الطلاب بتشديد الضربة والصفعة وخاطبت كلابها "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة" وأضافت "ابدأوا بضربه على الخصر (..)وجهه يتحول إلى اللون الأحمر" فيما كان الطفل يبكي

بينما قدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار

بينما حكومة مودي تفتخر بالوصول للقمر، تغرق من جهة أخرى في مستنقع الكراهية بغض الطرف عن انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان والمواطنة في مؤسسة تعليمية عامة، حيث تهين معلمة هندوسية طالباً مسلماً من طلابها أمام زملائه، وتفتخر انها قادرة القيام بذلك مع كل طالب مسلم !



ترجمة@Tanvir_Ansari pic.twitter.com/lK5vjfMjQ1 — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) August 25, 2023

يحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ 2017.. والوزير الأول في الولاية يوغي أديتياناث، متهم بتشجيع أعمال عنف نفذها محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية، ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.