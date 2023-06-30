فيديو صادم.. محمود سعد: 20 سنة بأكل لحم حمير!

في فيديو جديد نشره الإعلامي المصري محمود سعد على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قابل جمهوره ومتابعيه ليكشف عن العديد من التفاصيل الشخصية والمهنية في حياته.

وتحدث سعد في الفيديو بشكل مؤثر عن طفولته ومراحل نشأته، وعن تجاربه الصعبة التي واجهها خلال فترة طفولته.

من خلال الفيديو، تحدث محمود سعد عن التحديات التي واجهها بسبب قرار والده عدم رعايته هو ووالدته، كاشفا النقاب عن أن والدته كانت تعمل في جريدة "روز اليوسف"، وكانت تواجه العديد من المواقف الصعبة خلال عملها هناك.

أكل لحم الحمير

وقد لفت "سعد" الانتباه بتعليقه المؤثر على الفيديو، حيث قال بأنه عاش فترة طويلة من حياته بظروف صعبة، وواجه تحديات عديدة، فقد أكد قائلاً: "20 سنة بأكل لحم حمير".

في الفيديو، قدم محمود سعد قصة مروعة حول تجربته وتجربة والدته خلال فترة تزامنت مع 20 عامًا من الصعوبات والتحديات، وقال: "قعدت 20 سنة اكل لحم حمير. أمي كانت تشتري لنا كفتة من جزار قريب من بيتنا. ولكن في إحدى المرات، نزلت أمي لتجد المحل مغلقًا ومكتوب عليه عبارة "متشمع بالشمع الأحمر"، وعندما سألت عن السبب، أخبروها أنهم كانوا يذبحون الحمير."

برنامج حواري مميز بعنوان "Sold Out"

محمود سعد يشارك في الوقت الحالي في تقديم برنامج حواري مميز بعنوان "Sold Out"، والذي يعرض على مسرح إيوارت في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، ويستضيف في البرنامج عددًا من أبرز نجوم الفن والغناء، ويتناول معهم العديد من التفاصيل الخاصة بحياتهم الشخصية والفنية.

برنامج "Sold Out" يتميز بأسلوبه الحواري العفوي والمباشر، حيث يقدم محمود سعد لقاءات ممتعة ومثيرة مع الضيوف، يناقشون فيها تجاربهم الفنية ومشوارهم الحياتي، ويسعى البرنامج لاستخراج جوانب جديدة ومثيرة من شخصيات الضيوف، وإلقاء الضوء على جوانب غير معروفة من حياتهم وأعمالهم.

بفضل طريقة تقديمه الفريدة واختياره لضيوف متنوعين، حقق برنامج "Sold Out" نجاحًا كبيرًا وحظي بشعبية كبيرة بين المشاهدين وعشاق البرامج الحوارية.

