فيديو صادم يثير ضجة في تركيا: سائق يعتدى على سائحة أجنبية

تسبب مقطع مصوّر، يوثق حادثة اعتداء على سائحة أجنبية في شوارع مدينة اسطنبول، بإحداث ردود فعل كبيرة، ما دفع السلطات التركية إلى التحرّك بشكل عاجل.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلّية، مما دفع للمطالبة بمحاسبة السائق الذي اعتدى على سائحة أجنبية من بلد عربي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطه مارة بجهاز هاتف محمول في اسطنبول، سائق مركبة عمومية يعتدي بالضرب على سائحة أجنبية بعدما رفضت منحه المزيد من المال، حيث كان هذا السبب وراء اعتداء السائق على السائحة وجمع النقود التي سقطت من حقيبتها، ثم لاذ بالفرار من الموقع، حسب ما يظهر في الفيديو.

İstanbul’da bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi.



Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü. Kadın kanlar içinde kaldı. pic.twitter.com/cXIRHmtyVR — mühendisyen (@muhendisyenn) July 22, 2023

إنقاذ السائحة

وتمكّن أصحاب المتاجر والمارة في الشارع الذي وقع فيه الحادث، من إنقاذ السائحة التي أصيبت بجروح جراء الاعتداء الذي تعرضت له من قبل السائق التركي.

هذه الحادثة أثارت ردود فعل مستنكرة من جميع الجهات في تركيا، وطالب العديد من الأشخاص بسرعة محاسبة السائق على أفعاله.

وبعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، تحرّكت السلطات المحلية في تركيا على الفور وتمكّنت من التعرّف على هوية السائق الذي اعتدى على السائحة الأجنبية.

وقد عاقبت السلطات السائق بعد يوم واحد فقط من وقوع الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي.

أعلنت بلدية اسطنبول عن سحب رخصة القيادة الفردية والجماعية من السائق نتيجة ضربه للسائحة في منطقة بي أوغلو بداخل اسطنبول. و

علّق مساعد رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري"، على الحادثة، مؤكداً أن البلدية ستواصل التصدي لمثل هذه الحوادث حتى تتمكن من القضاء عليها نهائياً.