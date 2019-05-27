فيديو: صفعته 52 مرة واقر امام الشرطة بانه يستحق

وجهت فتاة صينية 52 صفعة متتالية الى شاب في وسط السوق وامام الناس من دون ان يرد او يدافع عن نفسه
وهرعت الشرطة الى المكان وبدات بالتحقيق ليؤكد الشاب انه يستحق هذه العلقة الساخنة
وعندما سئل عن السبب؟
اجاب لعدم شرائه هاتف جديد للفتاة الرقيقة بمناسبة يوم الحب الصيني
مقطع انتشر في وسائل التواصل الصينية لامرأة صفعت رجل 52 مرة أمام جمع من الناس في مقاطعة سيتشوان الصينية، ولم يبد الرجل أي مقاومة، وعندما أتت الشرطة دافع الرجل عنها وقال "أنا أستحق ذلك".— إيـاد الحمود (@Eyaaaad) ٢٦ مايو ٢٠١٩
لاحقاً تبيّن أنها صفعته لأنه لم يهديها جوال جديد في يوم الحب الصيني.pic.twitter.com/JEyOvNfB3E