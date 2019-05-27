فيديو: صفعته 52 مرة واقر امام الشرطة بانه يستحق

وجهت فتاة صينية 52 صفعة متتالية الى شاب في وسط السوق وامام الناس من دون ان يرد او يدافع عن نفسه

وهرعت الشرطة الى المكان وبدات بالتحقيق ليؤكد الشاب انه يستحق هذه العلقة الساخنة

وعندما سئل عن السبب؟

اجاب لعدم شرائه هاتف جديد للفتاة الرقيقة بمناسبة يوم الحب الصيني