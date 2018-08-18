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فيديو: ضابط اسرائيلي يدفع جندي خائف الى حدود غزة

فيديو: ضابط اسرائيلي يدفع جندي خائف الى حدود غزة
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نشر 18 آب/أغسطس 2018 - 17:42 بتوقيت جرينتش

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جندي اسرائيلي يحجم على العودة للخدمة
جندي اسرائيلي يحجم على العودة للخدمة

تداول رواد موقع تويتر فيديو لجندي اسرائيلي يحجم على العودة للخدمة على حدود غزة فيما يحاول ضابط جذبه بالقوة لمكان عمله 

 

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