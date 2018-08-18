فيديو: ضابط اسرائيلي يدفع جندي خائف الى حدود غزة
جندي اسرائيلي يحجم على العودة للخدمة
تداول رواد موقع تويتر فيديو لجندي اسرائيلي يحجم على العودة للخدمة على حدود غزة فيما يحاول ضابط جذبه بالقوة لمكان عمله
#فيديو متداول لاحد جنود الاحتلال الإسرائيلى من لواء قفعاتى وهو يحاول التهرب من الخدمة على حدود غزة بعد إنتهاء إجازته لا يريد العودة خوفا من قناص المقاومة.— عسقلان (@xorosh200) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
( إرفع رأسك يا مسلم عزتك فى #غزة ) pic.twitter.com/yJXomqpbp5
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