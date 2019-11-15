فيديو: ضرب وزيرة في الشارع بـ لندن

اتهمت الصين الجمعة بريطانيا "بصب الزيت على النار" في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في لندن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: "نطالب المملكة المتحدة بالتحقيق في الوقائع فورا وبذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين لضمان أمن وكرامة كل الموظفين الصينيين".

ودانت حكومة هونغ كونغ الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له وزيرة العدل تيريزا تشنغ على يد "غوغاء شرسين" خلال تواجدها في لندن، وذلك في أول تشاحن مباشر بين متظاهرين ومسؤول بالحكومة خلال أشهر من الاحتجاجات التي غالبا ما شهدت أعمال عنف.

واستهدفت مجموعة من المحتجين الوزيرة وصاحوا قائلين "قاتلة" وذلك خلال زيارة الوزيرة للندن للترويج لهونغ كونغ باعتبارها مركزا لعقد الصفقات وحل النزاعات.

وقال بيان لحكومة هونغ كونغ إن تشنغ تعرضت "لأذى جسدي خطير" دون ذكر أي تفاصيل. وأظهرت لقطات مصورة للواقعة تشنغ وهي تسقط على الأرض.

وقالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام في بيان إنها تندد بقوة بما وصفته بهجوم على تشنغ.