فيديو: طرد خطيب سوداني حرم الخروج عن امر الحاكم
طرد خطيب الجمعة من مسجد اليقين
تداول نشطاء فيديو لطرد خطيب الجمعة من مسجد اليقين بالمغتربين بمدينة #الخرطوم بحري بعد ان حذر المصلين بان الخروج علي الحاكم حرام .
وقام المواطنين بعدها بمقاطعته و إنزاله عنوة من المنبر و اكمال الصلاة بشخص آخر من المصلين .
طرد خطيب خطبة الجمعة من مسجد اليقين بالمغتربين بمدينة #الخرطوم بحري بعد خطب في المصلين أن الخروج علي الحاكم حرام ، قام المواطنين بعدها بمقاطعته و إنزاله عنوة من المنبر و اكمال الصلاة بشخص آخر من المصلين .#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/HdsVCaFYkh— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
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