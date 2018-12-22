فيديو: طرد خطيب سوداني حرم الخروج عن امر الحاكم

طرد خطيب الجمعة من مسجد اليقين

تداول نشطاء فيديو لطرد خطيب الجمعة من مسجد اليقين بالمغتربين بمدينة #الخرطوم بحري بعد ان حذر المصلين بان الخروج علي الحاكم حرام .

وقام المواطنين بعدها بمقاطعته و إنزاله عنوة من المنبر و اكمال الصلاة بشخص آخر من المصلين .