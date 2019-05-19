فيديو: طرد مدير لبناني اجبر موظفتين سعوديتين على تنظيف البلاط مقابل ريال

اتهمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية منشأة في البلاد بمخالفة الدستور وخاصة المادة 61 من النظام والقاضية "بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالإحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم”.

وجاءت ردة الفعل الحكومية على خلفية انتشار فيديو لمدير "لبناني" في السعودية تصرف باهانة كبيرة مع فتاتين سعوديتين حيث طلب منهما تنظيف ارضيه المكان مقابل ريال واحد

إشارة إلى المقطع المتداول بشأن قيام وافد في إحدى شركات التجزئة بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل.

فقد قامت الوزارة برصد الحالة وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات.. منها مخالفة المنشأة .. — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) ١٨ مايو ٢٠١٩

وقالت الوازرة في تغريدات على حسابها بموقع “تويتر”: إن “الوزارة قامت برصد الحالة وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام”.

وأكدت “وزارة العمل”، أنها “سوف توقع العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله”.

وكانت فتاتان سعوديتان تعملان في شركة ملابس؛ سجلتا مقطع فيديو ذكرتا فيه أن مديرهما اللبناني، قدم لهما مكافأة “ريال واحد” نظير تنظيفهما الأرضيات لمحل الشركة العالمية.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاتين وهما يعرضان نقود من فئة الـ “ريال” ويتحدثن عن مصدرها بقولهما :” اليوم بتاريخ 12 مايو جاء إلى المحل مديرنا اللبناني وقام بتوزيع ريال واحد على كل العاملات السعوديات وطلب منا تنظيف المحل من الداخل بما في ذلك الأرضيات .. وختمتا حديثهما بعبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”.