فيديو: طرد مسؤول امني كويتي من العمل بسبب "تصرفات استعراضية"

أعلنت السلطات الكويتية توقيف موظف أمني رفيع عن العمل، بسبب تصرفات "استعراضية" في العاصمة البريطانية لندن

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.

أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME — تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019

وقال الموقع ان هناك "أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان"