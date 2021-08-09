فيديو طريف.. مسن تونسي يرقص فرحا بعد تلقيه لقاح "كورونا"

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسنا تونسيا وهو يرقص فرحا أمام أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تلقيه جرعة من اللقاح.

وعبر المسن عن فرحته بالرقص على أنغام الطبل والمزمار، ليحتفي به رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عفويته والطريقة التي يحتفل بها.

ولتشجيع التونسيين على تلقي اللقاحات، عمد أحد مراكز التلقيح على استقبال المواطنين الراغبين بالتلقيح، بالطبل والمزمار للمساعدة فى دفع العملية الكبرى التى أطلقتها تونس لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا فى شتى أرجاء البلاد.

ونشرت شبكة سكاى نيوز - الأحد - لقطات من استقبال الملقحين بالطبلة والمزمار فى مركز تلقيح فى تونس حيث يستقبل المقبلين على اخذ اللقاح بالطبل والمزمار بالتزامن مع ما تشهده تونس ابتداء من اليوم عملية مكثفة للحصول على اللقاحات.

ويشار إلى أن الرئاسة التونسية، قالت - اليوم الإثنين - إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، أمس الأحد، فى إطار اليوم الافتتاحى لعمليات التلقيح المكثف التى أذن بها رئيس الدولة، بلغ 551.008 مواطن.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن بالغ الشكر وفائق التقدير لكافة الإطار الطبى وشبه الطبى العسكرى والمدنى المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى والمتطوعين الذين ساهموا فى إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية بإرادة صادقة وعزم ثابت وروح وطنية عالية، وتؤكد بأن أيام التلقيح المكثف ستتواصل فى الفترة القريبة القادمة.

يذكر أن عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، انطلقت صباح أمس الأحد، فى كافة أنحاء تونس، وتعد عملية التلقيح هى الأكبر فى تونس للحد من انتشار الوباء، والذى راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.