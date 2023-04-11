فيديو: طعن امام مصري اثناء صلاة الفجر في نيوجرسي

تعرض الإمام المصري سيد النقيب للطعن الليلة الماضية أثناء صلاة الفجر في مسجد عمر في مدينة باترسون بولاية نيوجرسي الاميركية وفق ما افاد ناشطون عرضو فيديو عن تفاصيل العملية

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ — Malak🇵🇸 (@MalakIgbara) April 9, 2023

واظهرت مقاطع الفيديو الجاني يقف بين عشرات المصلين في الصفوف واثناء لحظة السجود ظل واقفا حيث تقدم من الامام الساجد ( 70 عاما) ووده له عدة طعنات وحاول الفرار الا ان جموع المصلين تمكنو من القاء القبض عليه

وقال حاضرون ان الجاني اسمه شريف زوربا، وعمره 32 عاما وسبق ان ارتاد المسجد عدة مرات لكنه ليس من مرتاديه الدائمين قبل ان ينفذ جريمته ويتم التحقيق معه لمعرفة الدوافع وراء ارتكابه محاولة القتل