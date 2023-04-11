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فيديو: طعن امام مصري اثناء صلاة الفجر في نيوجرسي

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 12:56
الجاني بعد اعتقاله
الجاني بعد اعتقاله

تعرض الإمام المصري سيد النقيب للطعن الليلة الماضية أثناء صلاة الفجر في مسجد عمر في مدينة باترسون بولاية نيوجرسي الاميركية وفق ما افاد ناشطون عرضو فيديو عن تفاصيل العملية 

 

 

واظهرت مقاطع الفيديو الجاني يقف بين عشرات المصلين في الصفوف واثناء لحظة السجود ظل واقفا حيث تقدم من الامام الساجد ( 70 عاما) ووده له عدة طعنات وحاول الفرار الا ان جموع المصلين تمكنو من القاء القبض عليه 

وقال حاضرون ان الجاني اسمه شريف زوربا، وعمره 32 عاما وسبق ان ارتاد المسجد عدة مرات لكنه ليس من مرتاديه الدائمين  قبل ان ينفذ جريمته ويتم التحقيق معه لمعرفة الدوافع وراء ارتكابه محاولة القتل 

 

 


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