فيديو: طفل يطلب من بن سلمان سيارة مرسيدس ويحصل عليها

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان

ابتسم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لطفل صادفه خلال زيارة الى منطقة تبوك وطلب منه سيارة "مرسيدس"، وقال مجيبا طلبه على الفور "على خشمي.. ابشر".

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن الطفل، ويدعى عبد الله محمد حرب العطوي، سلّم على محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها الأمير لأحد شيوخ مدينة تبوك، ثم أبلغه أنه يريد سيارة مرسيدس، فأجاب ولي العهد السعودي: تبغي مرسيدس؟ على خشمي. وهذا يعني، حسب العادات السعودية، تعهدا من الأمير بتلبية طلب الطفل.

ومع انتشار تداول المشهد، أثنى النشطاء على أريحية وكرم ولي العهد السعودي على ما وصف بأنه "لفتة أبوية حانية"، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم به.