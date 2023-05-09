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فيديو يوثق تعذيب رجل لابنه الطفل بوحشية في العراق

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 10:22
فيديو.. عراقي يعلق ابنه الطفل من ساقيه ويعذبه بوحشية

تداول رواد مواقع تواصل الثلاثاء، تسجيل فيديو يظهر رجلا ينهال ضربا بخرطوم بلاستيكي على ما قيل انه ابنه الطفل، والذي كان معلقا من ساقيه بحبل الى السقف ويتلوى من شدة الالم.

وقال متداولو الفيديو ان الحادثة وقع في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. ودون مزيد من التفاصيل.

وعقب انتشار الفيديو، جرى اطلاق وسم #عاقبوا_الاب_المجرم_في_صلاح_الدين للتعبير عن رفض تصرف الاب المثير للاشمئزاز، والمرفوض بالمطلق.
 

 

وعلق احدهم على الفيديو قائلا "واضح ان الاب مُهان ومحتقر من قبل المجتمع والناس المحيطة بي. لذلك مالكه شخص اضعف منه يكدر يلعب دور القوي علي ويأذي كمواساة لنفسه. غير هذا الطفل المسكين".

ولم يتسن التحقق من مكان وتاريخ الحادثة التي يوثقها الفيديو، كما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات بشأنه.
 

 

وتقول تقارير لمنظمات حقوقية غير حكومية ان ما تصل نسبته الى 90 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاماً يتعرّضون بشكل أو بآخر للعنف بأساليب مختلفة في العراق.

ورغم ان العراق كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، لكنه لا يزال الى اليوم غير قادر على تجاوز التجاذبات السياسية التي تحول دون اقراره قانونا خاصا بحماية الطفل.

 

وكان مجلس النواب العراقي قد اقر بالقراءة الاولى مشروعا لحماية الطفل اواخر العام الماضي، لكن الامر توقف عند ذلك الحد، ولم يتم الى الان المضي في اقرار القانون بصورة نهائية.

وسبق ان حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من ان العنف ضد الأطفال في العراق بلغ مستويات خطيرة.

كلمات دالة:العراقمحافظة صلاح الدينتعذيب#عاقبوا_الاب_المجرم_في_صلاح_الدين

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