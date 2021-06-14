فيديو: عراك في مجلس النواب الليبي بسبب زيارة خلوصي

أرجأ مجلس النواب الليبي جلسته، اليوم الاثنين، إلى الغد بعد نشوب شجار بين عدد من النواب على خلفية التطرق لزيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة إلى طرابلس".

وبعد دقائق قليلة من بدء الجلسة، نشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق ظهر اليوم، وصل إلى التراشق اللفظي وبالأيدي، مما أدى لرفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس.

وقال البرلماني الليبي مصباح دومة إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى ليبيا هي أمر مهين جدًا، مطالبًا باستدعاء المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب للمساءلة.

احتلال الأتراك



وفيما طالب باتخاذ موقف مما وصفه بـ"احتلال الأتراك لليبيـا"، ومغادرة النواب المؤيدين للأتراك قاعة مجلس النواب، دافع عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية عن موقف أنقرة، مما أدى إلى نشوب خلافات، وصلت حد عراك بالأيدي بين النائبين، وتسببت في حالة من الهياج داخل القاعة.

وأعلن متحدث المجلس، عبد الله ابليحق، في بيان، أن "جلسة مجلس النواب لهذا اليوم علقت ليوم غد الثلاثاء"، مشيرا إلى أن مشاجرة بين النائب مصباح دومة والنائب عبد الوهاب زوليه خلال الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة حول مناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، تسببت في إرجاء الجلسة.

#Libya - (#ليبيا) تفاجأ النائب الليبي، مصباح دومة، باعتراض لنائب سابق من حزب الإخوان ، رفض الإساءة إلى وزير تركي، في مجلس النواب الليبي، وهو ما أشعل سجالا كبيرا رصدته عدسات الكاميرا.



وعندما حان دوره في الجلسة، استنكر النائب مصباح دومة، تجاوزات وزير الدفاع التركي في ليبيا مؤخرا. pic.twitter.com/3oUGKsoj1L — أخبار العالم العاجلة (@BWorldN) June 14, 2021



واستنكر النائب مصباح دومة زيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة لقاعدة امعيتيقة، واستقباله من قبل الجنود الأتراك، واصفا ذلك بأنه إهانة وتجاوز بحق الليبيين، وهو ما يبدو أنه استفز النائب عبد الوهاب زولية الذي حاول إسكاته ومقاطعته، حيث قام دومة بالرد قائلا: "هذه قاعة ليبيين، وإذا فيكم أتراك فليغادروا القاعة".

تعليق جلسة مجلس النواب الليبي بعد عراك شديد بالايدي بين بعض اعضائه بعد ان وصف مصباح العضو عبد الوهاب بأنه مرتزق وقال له ( المايك قاعد في يدي كنك راجل تعال فكه ) حيث تدخل العضو محمد الجديد في هذا العراك الواضح في الفيديو .

لا تعرفهم نواب ولا دواب حاشا البعض منهم#ليبيا#Libya pic.twitter.com/NC5jHigo02 — أحـمـد اللـيـبـي (@Ahmed_AlLibi) June 14, 2021

وبدأ وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة الماضية، زيارة إلى ليبيا، ضمن وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس الاستخبارات، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، والمتحدث باسم الرئاسة.

وقال آكار، في كلمته، خلال زيارته لمقر قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، إن "القوات التركية المنتشرة في ليبيا ليست قوات أجنبية، بل هي أهم مؤشر على الصداقة والتضامن مع ليبيا"، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.