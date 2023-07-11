فيديو: عزف النشيد الاسرائيلي في السعودية

شارك المنتخب الاسرائيلي في افتتاح بطولة دولية للألعاب الإلكترونية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين وتأكيدات الاخيرة على مقاطعة دولة الاحتلال ورفض الوساطات للتطبيع معها الا بشروط

ونشر الحساب الرسمي للفيفا فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الإلكترونية حيث ظهر خلاله لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركين في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي، وسارعت وسائل الاعلام الاسرائيلية لنشر الفيديو والترويج له على انه بداية لاقامه علاقات مع الرياض

وكانت مصادر اعلامية عبرية متعددة اشارت الى وصول فريق الألعاب الإلكترونية الإسرائيلي المكون من 3 لاعبين للسعودية، قادما من تل ابيب للمشاركة في البطولة التي تستمر أسبوعين.

وقالت قناة “كان” ان الفريق الاسرائيلي وصل الى السعودية عن طريق الإمارات ودخل بجوازات إسرائيلية. وجرى هذا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المسؤول عن الحدث.

נבחרת ה-eFootball של ישראל שרה את ההמנון ומניפה את הדגל בריאד, בירת סעודיה. הערב יחל שלב הבתים של טורניר הגמר@kaisos1987 pic.twitter.com/CrkGKrdRWQ — כאן חדשות (@kann_news) July 11, 2023