  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو: عشرات الضحايا بانفجار محطة غاز في اليمن

فيديو: عشرات الضحايا بانفجار محطة غاز في اليمن

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2021 - 07:33
أطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء
أطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء

اسفر انفجار في محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وسط اليمن الى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين 

وأوضح سكان محليون بمدينة البيضاء أن انفجارا مروعا وقع في محطة لبيع الغاز تقع إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير عصر اليوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

عشرات الضحايا

وأضافوا:

الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

هذا وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

 فيما قال مصدر طبي عن حاجة ماسة في المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

وتحدثت مصادر محلية، عن نقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.

وتشير معلومات إنّ انفجاراً ضخماً هزّ مدينة البيضاء، بعد انفجار صهريج تابع لنقطة بيع تجارية للغاز المنزلي في حي عزّة، بجوار مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير.  

كما تسبب الانفجار، باحتراق عدد من المركبات والمستودعات التجارية، وامتدت ألسنة اللهب إلى بعض المنازل القريبة، وفقاً لناشطين يمنيين تداولوا لقطات للحظة الانفجار، على مواقع التواصل الاجتماعي.  

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.

 المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...