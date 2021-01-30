فيديو: عشرات الضحايا بانفجار محطة غاز في اليمن

اسفر انفجار في محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وسط اليمن الى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين

وأوضح سكان محليون بمدينة البيضاء أن انفجارا مروعا وقع في محطة لبيع الغاز تقع إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير عصر اليوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

#عاجل_البيضاء_الان

نداء للمستشفيات الاهليه استقبال المصابين بعد ان امتلأ مستشفى الثوره

الله يلطف ويستر باهلنا في البيضاء pic.twitter.com/vrzPUuPRtD — عبدالله الحميقاني . 𐩱𐩡𐩢𐩣𐩺𐩤𐩱𐩬𐩺|𐩷 (@abdallh_m123a) January 30, 2021

عشرات الضحايا

وأضافوا:

الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

هذا وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

فيما قال مصدر طبي عن حاجة ماسة في المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

وتحدثت مصادر محلية، عن نقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.

#البيضاء قبل قليل

لحظة انفجار محطة الغاز

انفجار صهريج الغاز ومن ثم انفجار خزان المحطه

الله يلطف بأبناء البيضاء pic.twitter.com/3Nk6cKFSf7 — عبدالله الحميقاني . 𐩱𐩡𐩢𐩣𐩺𐩤𐩱𐩬𐩺|𐩷 (@abdallh_m123a) January 30, 2021

وتشير معلومات إنّ انفجاراً ضخماً هزّ مدينة البيضاء، بعد انفجار صهريج تابع لنقطة بيع تجارية للغاز المنزلي في حي عزّة، بجوار مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير.

كما تسبب الانفجار، باحتراق عدد من المركبات والمستودعات التجارية، وامتدت ألسنة اللهب إلى بعض المنازل القريبة، وفقاً لناشطين يمنيين تداولوا لقطات للحظة الانفجار، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.

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