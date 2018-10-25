فيديو: عضو كنيست متطرف يدعو لطرد الاردن من الاقصى وتركيا تؤكد.. القدس خط احمر

دعوة لطرد الاردن من الاقصى

اكدت تركيا على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن فلسطين والقدس "خط أحمر" بالنسبة لها واعلن أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى لو تخلى عنها الجميع مشددا على أن تركيا ستواصل الدفاع عنها على صعيد المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات الوزير التركي خلال لقاء مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي.

وتابع: "نحن كتركيا وقفنا دائمًا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين. فلسطين والقدس خط أحمر بالنسبة لنا".

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التركية الفلسطينية التي تشكلت عام 2010، سيجري العام القادم في مدينة رام الله.

وأبدى وزير الخارجية التركي استهجانه لاغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة وقال إن أمريكا "تحاول معاقبة إخوتنا الفلسطينيين عبر الإقدام على مثل هكذا قرارات وسبق لها أن قطعت دعمها عن الأونروا".

وصرح بأن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، ستواصل دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية في فلسطين.

دعوة لطرد الاردن

تاتي تصريحات اوغلو فيما دعا عضو الكنيست "يهودا غليك" الى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وطرد الأوقاف الأردنية منه.