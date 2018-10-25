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فيديو: عضو كنيست متطرف يدعو لطرد الاردن من الاقصى وتركيا تؤكد.. القدس خط احمر

فيديو: عضو كنيست متطرف يدعو لطرد الاردن من الاقصى وتركيا تؤكد.. القدس خط احمر
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