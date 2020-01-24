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فيديو.. عناصر نبيه بري يعتدون على المحتجين في لبنان

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:42
واعتبرت المصادر أنه "لو تم تنسيق الأمر مسبقا مع القوى الأمنية وحركة "أمل" لما حصل أي إشكال".
واعتبرت المصادر أنه "لو تم تنسيق الأمر مسبقا مع القوى الأمنية وحركة "أمل" لما حصل أي إشكال".

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة 15 شخصا من المحتجين، الذين نفذوا اليوم جولة على عدد من المرافق العامة، بينها: مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، تحت عنوان "جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر"، حيث وقع إشكال أمام مجلس الجنوب.

وناشد المحتجون قوى الأمن والجيش للتدخل، مؤكدين أنهم تعرضوا للضرب على يد شبان من حركة "أمل" بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لبنان اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر شبانا يعتدون بالضرب بالعصي على محتجين في منطقة الجناح غرب العاصمة بيروت.

من جهة أخرى، نقلت قناة "LBCI" عن مصادر في حركة "أمل" قولها إن "ما حصل في منطقة الجناح أمام مجلس الجنوب، هو ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات".

واعتبرت المصادر أنه "لو تم تنسيق الأمر مسبقا مع القوى الأمنية وحركة "أمل" لما حصل أي إشكال".

ويشهد لبنان مؤخرا، احتجاجات شعبية، تخللتها أعمال عنف لا سيما بعد تشكيل الحكومة.


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