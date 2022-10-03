فيديو: عندما انهار الملك سلمان بالبكاء

انهار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبكاء خلال عرض خاص بواسطة تقنية الـ الهولوغرام جسدت فيها والده مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وعلى الرغم من ان الوتقعة جرت في 2018 الا ان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استعادو الذكرى واعادو نشرها مجددا

وظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يتأمل صوره والده الملك الراحل لينهار بعدها بالبكاء حيث سارع ليغطي وجهه محاولا تدارك مشاعره التي افاضت دموعه متأثرا بصورة والده الراحل

والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، (يناير 1876م- نوفمبر 1953م) هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، وقد توارث الحكم عنه ابناءه وسيكون اخرهم الملك سلمان الذي سيورث الحكم لنجله محمد كونه وليا للعهد

وبدات تقنية الـ الهولوغرام تظهر في السعودية منذ سنوات قليلة حيث تم احياء حفلات لفنانين راحلين منها لكوكب الشرق ام كلثوم فيما يتم الاستعداد لاحياء حفلا للعندليب عبدالحليم حافظ