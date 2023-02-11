فيديو: فصل مدرس سعودي انهال بالضرب على طالب في حفر الباطن

اعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن السعودية عن فصل معلم ظهر في فيديو تم تصويره خلسة وهو يعتدي بالضرب على احد الطلبة امام زملائه في الفصل

وقالت الادارة انها قررت فصل المدرس المعتدي في مدرسة أهلية بحفر الباطن وذلك عندما قام بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه

وتداول نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدرس ، وهو ينهال بوحشية على الطالب، وسط ذهول زملاءه ، واعلنت على الفور تشكيل لجنة تحقيق في الحادث وأكدت الإدارة اتخاذ المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينه

وظهر المدرس مستعينا بكامل قوته ، يلطم الطفل في قسمه المدرسي بالصفعات ويطارده فيما كان الطالب يحاول الابتعاد من امامه

ترند " #معلم_يضرب_طالب "



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الإدارة العامة للتعليم بـ #حفر_الباطن تقرر فصل المعلم المعتدي في مدرسة أهلية بحفر الباطن وذلك عندما قام بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه داخل الفصل.!

pic.twitter.com/sbzrxi0PqG — TRND (@NOWTRND) February 11, 2023

وفيما اعتبر بعض النشطاء ان ثمة مخالفة غير مخالفة الضرب في الفصل تتمثل بوجود الهاتف الجوال وهو ممنوع داخل المدارس ، واشارو الى ان الضرب يبدو انه سلوك مدرسة ولا خلاف عليه بالنسبة لها ، في المقابل اعتبرت اراء اخرى ان وجود الهاتف الجوال شيئ محمود لتوثيقه الحادثة

#حفر_الباطن

أنا رأيي ان يتم التحقيق مع المدرسة وليس المدرس فقط... هذه المخالفة ظهرت لان فيه جوال صور لكن وكما هو واضح هي ثقافة مدرسة وليس سلوك معلم.. لو سلوك معلم كانت المدرسة من الصوت فقط إكتشفت هذه المخالفة pic.twitter.com/CTF3dzgafF — رهف القحطاني 🇸🇦 (@rahf202_) February 11, 2023