فيديو: فصل مدرس سعودي انهال بالضرب على طالب في حفر الباطن

اعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن السعودية عن فصل معلم ظهر في فيديو تم تصويره خلسة وهو يعتدي بالضرب على احد الطلبة امام زملائه في الفصل
وقالت الادارة انها قررت فصل المدرس المعتدي في مدرسة أهلية بحفر الباطن وذلك عندما قام بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه
وتداول نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدرس ، وهو ينهال بوحشية على الطالب، وسط ذهول زملاءه ، واعلنت على الفور تشكيل لجنة تحقيق في الحادث وأكدت الإدارة اتخاذ المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينه
وظهر المدرس مستعينا بكامل قوته ، يلطم الطفل في قسمه المدرسي بالصفعات ويطارده فيما كان الطالب يحاول الابتعاد من امامه
ترند " #معلم_يضرب_طالب "— TRND (@NOWTRND) February 11, 2023
عاجل:
الإدارة العامة للتعليم بـ #حفر_الباطن تقرر فصل المعلم المعتدي في مدرسة أهلية بحفر الباطن وذلك عندما قام بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه داخل الفصل.!
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وفيما اعتبر بعض النشطاء ان ثمة مخالفة غير مخالفة الضرب في الفصل تتمثل بوجود الهاتف الجوال وهو ممنوع داخل المدارس ، واشارو الى ان الضرب يبدو انه سلوك مدرسة ولا خلاف عليه بالنسبة لها ، في المقابل اعتبرت اراء اخرى ان وجود الهاتف الجوال شيئ محمود لتوثيقه الحادثة
#حفر_الباطن— رهف القحطاني 🇸🇦 (@rahf202_) February 11, 2023
أنا رأيي ان يتم التحقيق مع المدرسة وليس المدرس فقط... هذه المخالفة ظهرت لان فيه جوال صور لكن وكما هو واضح هي ثقافة مدرسة وليس سلوك معلم.. لو سلوك معلم كانت المدرسة من الصوت فقط إكتشفت هذه المخالفة pic.twitter.com/CTF3dzgafF
رب ضرة نافعه لولا الله ثم الجوال محد عرف عن الي صاير واذا ع الاصوات اغلب المدارس فيها عوازل بحيث يتم الدراسة بهدوء ولاكن الطالب البطل الي صور يستاهل تكريم لأن بهالعمر والموقف الكل خايف الا هو ماشاءالله عليه تسلم يدين ربته والله رجال.— دانـه العنزي (@Dn_al501) February 11, 2023
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