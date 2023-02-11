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فيديو: فصل مدرس سعودي انهال بالضرب على طالب في حفر الباطن

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 03:44
ادارة تعليم حفر الباطن فصلت المدرس المعتدي
ادارة تعليم حفر الباطن فصلت المدرس المعتدي

اعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن السعودية عن فصل معلم ظهر في فيديو تم تصويره خلسة وهو يعتدي بالضرب على احد الطلبة امام زملائه في الفصل

وقالت الادارة انها قررت فصل المدرس المعتدي في مدرسة أهلية بحفر الباطن وذلك عندما قام بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه 

وتداول نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدرس ، وهو ينهال بوحشية على الطالب، وسط ذهول زملاءه ، واعلنت على الفور تشكيل لجنة تحقيق في الحادث وأكدت الإدارة اتخاذ المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينه 

وظهر المدرس مستعينا بكامل قوته ، يلطم الطفل في قسمه المدرسي بالصفعات ويطارده فيما كان الطالب يحاول الابتعاد من امامه 

 

 

وفيما اعتبر بعض النشطاء ان ثمة مخالفة غير مخالفة الضرب في الفصل تتمثل بوجود الهاتف الجوال وهو ممنوع داخل المدارس ، واشارو الى ان الضرب يبدو انه سلوك مدرسة ولا خلاف عليه بالنسبة لها ، في المقابل اعتبرت اراء اخرى ان وجود الهاتف الجوال شيئ محمود لتوثيقه الحادثة 

 

 

 

 


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