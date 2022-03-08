فيديو: فلسطيني وشقيقته من الخليل يعتنقان الديانة اليهودية

قال مصدر فلسطيني ان مواطن من منطقة دورا في مدينة الخليل بالضفة الغربية وشقيقته قد اعتنقا الديانة اليهودية

وقال المصدر ان المدعو صدام العوواده واخته سيرين من جهة الوالد قد اعتنقا الديانة اليهودية حيث بثت قنوات اعلامية عبرية فيديو للشقيقين خلال اجتماعهما برجل دين اسرائيلي وعرضت تقرير باللغة العبرية عنهما حيث ظهرت سيرين تبكي اثناء حديثها فيما كان صدام متماسكا، وذلك قبل ان يتم بث لتجولهما في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

ولم يعرف سبب اقدام الشقيقين على هذه الخطوة كما لم يصدر اي تعقيب من عائلتيهما على ذلك

وقال المصدر ان صدام العووادة هو شقيق المهندسة نيفين العووادة التي وجدت جثتها في العام 2017 ، نيفين العواودة وهي مهندسة تبلغ من العمر 36 عامًا من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل وُجدت جثتها أسفل بناية سكنيّة في بيرزيت وسط الضفة الغربية الفلسطينية. وقد عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتها بعد مرور 3-5 أيام على اختفائها.