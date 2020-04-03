فيديو: فيروز تصلي من اجل العالم

قدّمت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية عرضاً "إلكترونياً" فريداً من نوعه مساء الخميس بمشاركة 28 عازفاً و12 مغنياً، كل من مكان إقامته التزاماً بالحجر المنزلي المفروض في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صاحب الفكرة القائد الرئيسي للأوركسترا المايسترو أندريه الحاج عبر الهاتف الجمعة "راودتني الفكرة بعدما شاهدت المبادرات في الدول الأوروبية على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ورأيت أنها تعطي بعض الأمل وترفع معنويات السكان المحجوزين في بيوتهم بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "اتصلت ببعض العازفين في الأوركسترا لأتحقق مما إذا كان تنفيذ هذه الفكرة ممكناً من الناحية التقنية. قمنا بتجربة وأرسلوا لي بعض مقاطع الفيديو ووجدت أنها قابلة للتنفيذ".

وحمل العرض الذي حظي بمشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوان "خليك بالبيت... الأوركسترا بتجي لعندك"، في ظل اجراءات مشددة تفرضها الحكومة اللبنانية وحظر تجول ليلاً.

وعن اختياره أغنية "بحبك يا لبنان"، أجاب الحاج "اخترت هذه الأغنية بالتحديد لأن فيروز هي رمز للبنان إضافة إلى الأخوين رحباني، وكوننا نعاني حالياً من أزمة، أردت أن أوجه رسالة مفادها أننا نحب لبنان رغم الظروف السيئة والمآسي التي نمر بها".

واستناداً إلى الأصداء الجيدة للمبادرة، كشف الحاج "بدأنا نحضر عملاً مماثلاً وسنطلقه بعد نحو 12 يوماً".

وسجّل لبنان حتى الآن 508 إصابات بكوفيد-19، توفي 17 منهم، وفق وزارة الصحة.