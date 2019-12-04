فيديو - قادة "الأطلسي" يسخرون من ترامب

ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019.

وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء 3 ديسمبر قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة "سي بي سي" الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة.

ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "ألهذا السبب تأخرت؟".

ويتدخل رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ليقول "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل".

وجرى المؤتمر الصحافي الطويل في وقت سابق من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب على هامش القمة.

وفي الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء بينما كانت الاميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يمكن من الممكن سماع ما قاله.

وقال ترودو "نعم نعم لقد أعلن. كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".

وكما فعل في اجتماع حلف شمال الأطلسي العام الماضي، تجاهل ترامب بروتوكول القمة العادي واستغل ظهوره مع زعماء الحلفاء للإجابة على عشرات الأسئلة من وسائل الإعلام العالمية.