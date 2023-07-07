فيديو: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد في لبنان

افادت مصادر لبنانية بمقتل شخص على الاقل واصابة اخرين في هجوم مسلح على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية شرقي لبنان

ووفق التقارير اللبنانية من بينها صحيفة النهار فان عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس وقالت ان 6 اشخاص على الاقل اصيبو في الهجوم وقالت بعض وسائل الاعلام ان قتيلين سقطا في الهجوم

وقال مغردون ان الاستاذ علي شبلي لقي حتفه في الهجوم وان المهاجم اصيب برصاص قوات الامن التي توجهت الى مكان الحادث الذي لم تعرف اسبابه في حادثة نادرة تشهدها المنطقة

وقال تلفزيون الجديد ان شعبة المعلومات قامت بالتفاوض مع المهاجم قبل ان تقوم مخابرات الجيش باعتقاله وتم وضعه في المستشفى نتيجة اصابة تلقاها خلال عملية توقيفه.

وفي خبر لاحق نقلت تقارير عن مصادر امنية ان مطلق النار من آل عيتاني و يملك ماكينة لبيع القهوة قرب المسجد وهو يعاني من إضطرابات نفسية وقد اطلق النار من بندقية كلاشينكوف وكان بحوزته قوارير بنزين قد اعدها لاحراق المسجد !

قتيل و٥ جرحى اثر اشكال في برالياس القتيل الاستاذ علي شبلي هجوم مسلح بالاسلحة الحربية على جامع عكاشة برالياس باخر طريق المكاوي وهناك ضحايا واصابات.

طالما أن التحقيقات تبقى مطوية وملفلفة والمشانق لا تعلق ستبقى الأمور متفلتة وشريعة الغاب هي السائدة . pic.twitter.com/ifdhV8k0HH — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) July 7, 2023

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اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته

pic.twitter.com/zawr6u0WFs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 7, 2023

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