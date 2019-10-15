فيديو: قتيل و72 في حرائق واسعة اجتاحت لبنان

اندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.

الدفاع المدني اللبناني لا يزال يتعامل مع الحرائق الهائلة#لبنان_تحترقhttps://t.co/AT0rLckU7x — Moments MENA (@momentsmena) October 15, 2019

وقالت وسائل اعلامية لبنانية ان "المواطن سليم أبو مجاهد استشهد على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء ​الحرائق​ في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل".

افواج من الدفاع المدني الفلسطيني تساعد ❤️ #لبنان_يحترق pic.twitter.com/6QpJFrRbct — مها حطيط (@mahahoteit) October 15, 2019

لا ، انها ليست لوحة زيتية ، او صورة من الدينونة

هي حال الأخضر الجميل تحت اللهيب في ساحل الشوف المنكوب

الاموال غيرمتوفرة لصيانة طائرات الاطفاء

هي متوفرة فقط لسفرات والمؤتمرات والبذخ وصالونات الشرف والوفود المرافقة

يا رب ارحم شعبك🙏🙏🙏 #لبنان_يحترق pic.twitter.com/oljZS5MrQJ — داليا (@dalia_Gbayle) October 15, 2019

وأعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ وضع فرقه في حال من الإستنفار كما أقام مستشفى ميداني أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية لـ 72 حالة صحية

الحرائق تجتاح لبنان، نحن نحترق فعليا إذ أن مصادر الأوكسجين والطعام والأدوية والسياحة والصحة والموارد الطبيعية والأموال(نعم الاموال) والطاقة والحياة المستدامة والحياة الريفية وغيرها اي "الاحراج والغابات والمساحات الخضراء"، نعم كل هذا اختصر بجملة واحدة.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/mEv5SQSEDO — greencommunity (@GCNGOLebanon) October 15, 2019

وفاة الشاب سليم بو مجاهد اثناء مساعدته في اخماد الحرائق في بلدة بتاتر.

الله يرحمك يا آدمي.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/YqlOF8Gokc — دِ (@HanadyGerges) October 15, 2019



