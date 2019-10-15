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فيديو: قتيل و72 في حرائق واسعة اجتاحت لبنان

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:03
أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ وضع فرقه في حال من الإستنفار
أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ وضع فرقه في حال من الإستنفار

اندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.

وقالت وسائل اعلامية لبنانية ان "المواطن سليم أبو مجاهد استشهد  على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء ​الحرائق​ في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل".

وأعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ وضع فرقه في حال من الإستنفار كما أقام مستشفى ميداني أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية  لـ 72 حالة صحية

 


 

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