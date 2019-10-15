فيديو: قتيل و72 في حرائق واسعة اجتاحت لبنان

اندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.
صباح لبنان الأسود #لبنان_يحترق pic.twitter.com/0O4I9E3SEU— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) October 15, 2019
الدفاع المدني اللبناني لا يزال يتعامل مع الحرائق الهائلة#لبنان_تحترقhttps://t.co/AT0rLckU7x— Moments MENA (@momentsmena) October 15, 2019
وقالت وسائل اعلامية لبنانية ان "المواطن سليم أبو مجاهد استشهد على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء الحرائق في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل".
افواج من الدفاع المدني الفلسطيني تساعد ❤️ #لبنان_يحترق pic.twitter.com/6QpJFrRbct— مها حطيط (@mahahoteit) October 15, 2019
لا ، انها ليست لوحة زيتية ، او صورة من الدينونة— داليا (@dalia_Gbayle) October 15, 2019
هي حال الأخضر الجميل تحت اللهيب في ساحل الشوف المنكوب
الاموال غيرمتوفرة لصيانة طائرات الاطفاء
هي متوفرة فقط لسفرات والمؤتمرات والبذخ وصالونات الشرف والوفود المرافقة
يا رب ارحم شعبك🙏🙏🙏 #لبنان_يحترق pic.twitter.com/oljZS5MrQJ
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني وضع فرقه في حال من الإستنفار كما أقام مستشفى ميداني أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية لـ 72 حالة صحية
الحرائق تجتاح لبنان، نحن نحترق فعليا إذ أن مصادر الأوكسجين والطعام والأدوية والسياحة والصحة والموارد الطبيعية والأموال(نعم الاموال) والطاقة والحياة المستدامة والحياة الريفية وغيرها اي "الاحراج والغابات والمساحات الخضراء"، نعم كل هذا اختصر بجملة واحدة.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/mEv5SQSEDO— greencommunity (@GCNGOLebanon) October 15, 2019
وفاة الشاب سليم بو مجاهد اثناء مساعدته في اخماد الحرائق في بلدة بتاتر.— دِ (@HanadyGerges) October 15, 2019
الله يرحمك يا آدمي.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/YqlOF8Gokc