فيديو: قصة الطفل المغربي ريان تتكرر في الهند

تعمل فرق إنقاذ في الهند الوصول إلى طفل في العاشرة من عمره، يقبع داخل بئر ضيقة في ولاية تشاتي سجاره بوسط البلاد في سيناريو مشابه للطفل المغربي ريان الذي شغل العالم قبل استخراجه جثة هامدة

وكان الصبي راهول ساهو الذي يعاني من ضعف في السمع ومشاكل في النطق يلعب في فناء المنزل الخلفي يوم الجمعة عندما سقط في البئر المكشوف البالغ عمقه 24 متراً.

ويسعى رجال الإنقاذ للوصول للطفل عبر حفر نفق مواز للبئر لا يتجاوز عرضه القدمين، ونجحوا بالفعل بإدخال أنبوب أكسجين وكاميرا إلى البئر.

وقال قائد شرطة منطقة جنجير، فيجاي أغراوال، إن الولد "يستجيب بشكل جيد" لرجال الإنقاذ، وأن الكاميرا تراقب حالته وتحركاته. لكن سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى خروج الأفاعي والعقارب أثناء الحفر تعيق جهود الإنقاذ وفقاً لمسؤولين محليين.

وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان ابن الـ5 سنوات، الذي سقط في بئر على مقربة من منزل أسرته في فبراير/ شباط الماضي، ليفارق الحياة بعد خروجه من البئر مباشرة، بعدما قضى عدة أيام محاصرا في قاع البئر الضيق والمظلم.