فيديو: قطار يجتاح مهرجان هندوسي ويقتل العشرات

قتلى في حادث قطار في الهند

قتل اكثر من 70 شخص دهسا بقطار في مدينة أمريتسار شمالي الهند حيث اجتاح جمعا غفيرا من الأشخاص خلال احتفال ديني في ولاية البنجاب بشمال الهند، الجمعة

وتجمع الضحايا لمشاهدة الاحتفال بالمهرجان الهندوسي دوشيهرا في المدينة، قبل أن يدهسهم القطار.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مسؤولين في السكك الحديدية، فإن عددا كبيرا من الناس تجمعوا على مسار القطار للحصول على رؤية جيدة للألعاب النارية، وهو تقليد للحفل السنوي.

وأضحت وسائل الإعلام الهندية أن الحادث المأساوي حصل جراء اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية مع حشد كبير من الناس ضم 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المشاركين في الحفل، الذين اجتمعوا لمشاهدة طقس إشعال مجسم رافانا، أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، لم يسمعوا صوت القطار المقترب بسبب دوي انفجارات الألعاب النارية.

وقد أخبرت الشرطة وكالة الأنباء الآسيوية، أن هناك "أكثر من 70 ضحية".

وأظهر مقطع فيديو القطار وهو يدهس الناس بسرعة، فيما بدا أنه لم يتمكن من الإبطاء أو الوقوف.

وقال تلفزيون تايمز ناو، إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب، بسبب ضوضاء نتجت عن الألعاب النارية.