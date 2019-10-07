فيديو: قناصة ايرانيين يفرون من المحتجين في العراق

كشف مقطع مصور متداول عبر منصة “يوتيوب”، عن مجموعة من المتظاهرين بالعراق وهم يحملون جوازات سفر إيرانية سقطت من القوات الأمنية التي كانت تطاردهم وتطلق عليهم النار الحي.

وبحسب المقطع المصور المتداول، يظهر فيه مجموعة من المتظاهرين وهم يحملون جواز سفر إيراني، ويقول أحدهم: “هذا جواز إيراني وقع من الحرس”، وسط سباب وهتافات معادية لإيران من باقي المتظاهرين حوله.

وكانت العراق قد شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات عنيفة راح ضحيتها حوال 100 قتيل، وأكثر من 4000 مصاب، وسط مطالبات بإقالة الحكومة وتحسين مستوى الخدمات، ووقف النهب والفساد المنظمة بالبلاد.