قوات اسرائيلية تقتحم مسجد قبة الصخرة

فيديو- قوات اسرائيلية تقتحم مسجد قبة الصخرة وتداهم مدينة البيرة

اقتحمت قوات اسرائيلية الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة المشرفة، في محاولة لمنع اعمال تنظيفه، فيما داهمت حي المصايف في مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن أحد عناصر الشرطة ادّعى بأن سدنة المسجد يضعون مواد كيماوية على آثار قديمة، وبهذه المزاعم أوقفوا العمل، مّا تسبب باندلاع مشادّات بين مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب وعدد من الحراس والسدنة من جهة، وعناصر شرطة الاحتلال من الجهة الثانية؛ قبل أن تنسحب قوات الاحتلال.

من جهة اخرى، قالت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات اسرائيلية داهمت مساء الثلاثاء، حي المصايف في مدينة رام الله.

وشهد محيط وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومقر وزارة المالية، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال وآلياتها، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في حي المصايف، واحتجزت العاملين فيها، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة خاصة بها.

وإثر اقتحام قوات الاحتلال، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة.