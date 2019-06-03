فيديو: كويتية ترتدي حزاما ناسفا تقتحم مسجد

افاد مغردون كويتيون باقتحام امرأة ترتدي حزاما ناسفا لاحد المساجد واشاروا الى ان قوات الامن فرضت طوقا امنيا على المكان

وقالت حسابات على الفيس بوك لكويتيين ان الشرطة طوقت مسجد طلحة في منطقة الدوحة ونشروا فيديوهات تؤكد المعلومات المتداولة واعلن حساب “نيوز كوم” الإخباري الكويتي: إن السيدة فرت من المكان

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر إخبارية كويتية أخرى، أن بلاغًا كاذبًا عن وجود امراة ترتدي حزامًا ناسفًا في مسجد في الدوحة بالكويت استنفر الأجهزة الأمنية.

هذا؛ ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية الكويتية، حول الحدث التي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل حتى الآن.