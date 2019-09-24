فيديو: كيف احتفل هذا الامير بالعيد الوطني للسعودية؟

تداول رواد موقع التواصل “إنستغرام” بالمملكة، مقطع مصور للأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وهو يحتفل بفعاليات اليوم الوطني بـ”العرضة” في الصحراء وسط الخيول والجمال.



ويظهر الأمير “ناصر” وهو يحتفل بأداء “العرضة” السعودية الشهيرة، في الصحراء القريبة من المنطقة الشرقية.

وتحتفل السعودية في في الـ 23 من سبتمبر كل عام، باليوم الوطني للمملكة والذي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.