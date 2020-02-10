فيديو: كيف اقسم اول مسؤول شرطة مسلم في اميركا على الانجيل؟

عينت السلطات الأمريكية إبراهيم مايك بايكورا، رئيسا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، في سابقة هى الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولحظة أداء القسم طلب عمدة المدينة أندري سايج فى مراسم الاحتفال من بايكورا أن يرفع يده اليمين ليقسم على الإنجيل .

فما كان من بايكورا إلى أن أمسك بيد عمدة باترسون ، ونبهه أنه مسلم ، ليقوم العمدة بطلب القرآن الكريم لكي يقسم عليه بايكورا .

وأدى بايكورا القسم الذي جاء فيه : “أقسم على أن أعمل بإخلاص وتفان وعدالة والتزام كل تفاصيل مهامي رئيسا لشرطة مدينة باترسون”.