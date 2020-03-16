فيديو: كيف امطرت سماء ايران باذنجان؟

اعتقلت الشرطة الإيرانية، الاثنين، 5 أشخاص على صلة بإنتاج فيديوهات "أمطار الباذنجان" في سماء طهران

وقال المسؤول أن منتجي الفيديوهات اعترفوا أنهم كانوا بصدد إجراء دراسات وتجارب حول المؤثرات الخاصة في السينما، إلا أنه تم نشر فيديو تجربتهم بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول أنهم عبروا عن ندمهم لما سببته الفيديوهات من قلق لدى سكان العاصمة طهران، وأنهم سيقومون بإنتاج فيديو آخر يعتذرون فيه للمواطنين.

وكانت وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن المصمم الإيراني أمين تقي بور إيراني، الذي يعمل في الخدع السينمائية في هوليوود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.

وانتشرت الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر انهمار حبات من الباذنجان على رؤوس المارة في أحد شوارع طهران.