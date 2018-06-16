فيديو: كيف هنأ الداعية سلمان العودة المسلمين بالعيد
سلمان العودة
نشر الدكتور عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة لقطات فيديو لوالده يهنئ فيها لمناسبة عيد الفطر
وقال العودة الابن "لكل من اعتادو رسائل العيد من الوالد فرج الله عنه نبلغكم الدعاء والتهنئة"
والعودة معتقل في السجون السعودية منذ 9 اشهر كما نشر العودة الابن تهنئة من ابنائه الى جدهم بمناسبة العيد
كل عام وأنتم بخير،— د. عبدالله العودة (@aalodah) ١٤ يونيو ٢٠١٨
من العايدين الفايزين المقبولين يارب.. للجميع..
ولكل من اعتادوا رسائل العيد من الوالد فرّج الله عنه.. نبلغكم الدعاء والتهنئة، ولجميع المسلمين:
استمسكوا بالتفاؤل وحسن الظن بالله
"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا" pic.twitter.com/uRASsk6lSK
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