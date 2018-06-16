فيديو: كيف هنأ الداعية سلمان العودة المسلمين بالعيد

سلمان العودة

نشر الدكتور عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة لقطات فيديو لوالده يهنئ فيها لمناسبة عيد الفطر

وقال العودة الابن "لكل من اعتادو رسائل العيد من الوالد فرج الله عنه نبلغكم الدعاء والتهنئة"

والعودة معتقل في السجون السعودية منذ 9 اشهر كما نشر العودة الابن تهنئة من ابنائه الى جدهم بمناسبة العيد