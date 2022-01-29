فيديو لأمير سعودي من "بدر" يتصدر مواقع البحث

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مع مقطع فيديو نشره الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك ‏فهد بن عبد العزيز.

الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الأمير عبد العزيز، وهو في موقع غزوة بدر، شارحا تفاصيل المكان، ومعربا عن سعادته بتواجده في هذه البقعة التي وصفها بالمباركة.

وأوضح الأمير السعودي لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.

ولفت الأمير السعودي إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "والركب أسفل منكم".

كما أعرب الأمير عبد العزيز بن فهد "عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة"، بحسب قوله.

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) - سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره pic.twitter.com/dxCzJOhWWW — فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022

وتفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.

سبحان من يعطي القبول للناس عند الناس #عبدالعزيز_بن_فهد الله يوفقه ويبارك فيه وللمسلمين pic.twitter.com/gwEFrzPYtH — زبن بن عمير (@zabin2011) January 29, 2022

#عبدالعزيز_بن_فهد يستاهل المدح والثناء ينول ويطول اميرنا

صح لسانك اخوي — سـلامه عتيق العتيق 🇸🇦 (@s__alateeg) January 29, 2022

الله المستعان رحم الله ذلك الاب الحنون واسكنه فسيح جنانه فقد كان حاكم عظيماً #عبدالعزيز_بن_فهد — ملح الشمال (@aDXObn0qHnt0Jle) January 29, 2022

وقبل عامين، خضع الأمير عبد العزيز بن فهد لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق.

وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.