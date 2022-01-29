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فيديو لأمير سعودي من "بدر" يتصدر مواقع البحث

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:16
موقع غزوة بدر
موقع غزوة بدر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مع مقطع فيديو نشره الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك ‏فهد بن عبد العزيز.

الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الأمير عبد العزيز، وهو في موقع غزوة بدر، شارحا تفاصيل المكان، ومعربا عن سعادته بتواجده في هذه البقعة التي وصفها بالمباركة.

وأوضح الأمير السعودي لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.

ولفت الأمير السعودي إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "والركب أسفل منكم".

كما أعرب الأمير عبد العزيز بن فهد "عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة"، بحسب قوله.

وتفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.

وقبل عامين، خضع الأمير عبد العزيز بن فهد لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق.

وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.

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