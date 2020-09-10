فيديو لإهانة مجند بالجيش المصري في قطار يسبب أزمة كبيرة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لرئيس قطار ومحصل أثناء مشاجرتهما مع مجند بالجيش لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار

واتهم ناشرو الفيديو رئيس القطار والمحصل بالتنمر على المجند وإهانة بدلته العسكرية، بقولهما له: "حوش النجوم اللى بتقع منك"، و"متخليش الأفيونة تطلع عليك"، و"هما ضاحكين عليك في المعسكر"، كما حاولا إجباره على خلع الكمامة بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ووزير النقل، وطالبوه بدفع مبلغ 22 جنيها.

وأصدرت وزارة النقل، الخميس، بيانا أكدت فيه إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.