فيديو لاردني يطلق الرصاص على خطيبته السابقة في مول تجاري

القت الاجهزة الامنية الاردنية القبض على شاب اقدم على اطلاق الرصاص على خطيبته السابقة خلال تواجدها في مول تجاري في مدينة اربد شمال البلاد

وقال بيان صادر عن الشرطة الاردنية انه جرى تحديد هوية الفاعل وتتبعه وتبين أنّه خطيب الفتاة السابق، و"بالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولو فيديو للشاب وهو يطارد خطيبته السابقة الى داخل مول تجاري في مدينة إربد، شمالي العاصمة الأردنية عمان، حيث اطلق عليها النار فيما اسعفت الفتاة للمستشفى وهي قيد العلاج

وقالت الشرطة الاردنية ان "بلاغاً ورد صباح الثلاثاء لمديرية شرطة محافظة إربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة إربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان" قبل ان تعلن اعتقاله