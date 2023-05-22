فيديو لاستسلام "مخربين" اوكرانيين تسللوا الى روسيا

تداولت مواقع تواصل الاثنين، مقطع فيديو يظهر ما قيل انه استسلام افراد من مجموعة تخريبية اوكرانية تسللت الى منطقة بيلغورود الروسية، فيما اكدت وسائل اعلام القضاء على العشرات من عناصر المجموعة.
وفي وقت سابق، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود عبر تلغرام أن قسما من سكان المنطقة غادروها، معربا عن تفاؤله بالقضاء على "العدو" قريبا.
وقبل ذلك كان غلادكوف اعلن عن رصد تسلل مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات الاوكرانية الى منطقة غريغورون في المقاطعة، مضيفا انه يتم التصدي لها من قبل حرس الحدود في الحرس الوطني وجهاز الامن الفدرالي.
وايضا، أكد المراسل العسكري الروسي ألكسندر سلادكوف حصول عملية التسلل قائلا ان افراد المجموعة تحصنوا في مبنى احد النوادي حيث حاصرتهم القوات الروسية.
ومن جانبها، نفت اوكرانيا علاقتها بعملية التسلل.
وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية على تويتر قائلا ان بلاده تتابع الأحداث في بيلغورود "وتدرس الوضع"، نافيا ان تكون لكييف اي علاقة بما يحصل هناك.