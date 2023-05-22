فيديو لاستسلام "مخربين" اوكرانيين تسللوا الى روسيا

تداولت مواقع تواصل الاثنين، مقطع فيديو يظهر ما قيل انه استسلام افراد من مجموعة تخريبية اوكرانية تسللت الى منطقة بيلغورود الروسية، فيما اكدت وسائل اعلام القضاء على العشرات من عناصر المجموعة.

وفي وقت سابق، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود عبر تلغرام أن قسما من سكان المنطقة غادروها، معربا عن تفاؤله بالقضاء على "العدو" قريبا.

وقبل ذلك كان غلادكوف اعلن عن رصد تسلل مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات الاوكرانية الى منطقة غريغورون في المقاطعة، مضيفا انه يتم التصدي لها من قبل حرس الحدود في الحرس الوطني وجهاز الامن الفدرالي.

لا تطلقوا النار ، أتوسل إليكم! ألقى الجيش الروسي القبض على مسلحي اللواء 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "كولد يار".

تُظهر اللقطات عملية عسكرية في دونباس وليس بيلغورود pic.twitter.com/M6nr9JMIFS — قاىّل الاسود (@68a78491ee) May 22, 2023

وايضا، أكد المراسل العسكري الروسي ألكسندر سلادكوف حصول عملية التسلل قائلا ان افراد المجموعة تحصنوا في مبنى احد النوادي حيث حاصرتهم القوات الروسية.

إدارة منطقة بيلغورود الروسية تقوم بإخلاء السكان من منطقة غريفورونيف في بيلوغورود بالباصات. pic.twitter.com/qWPl1hR4q0 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) May 22, 2023

ومن جانبها، نفت اوكرانيا علاقتها بعملية التسلل.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية على تويتر قائلا ان بلاده تتابع الأحداث في بيلغورود "وتدرس الوضع"، نافيا ان تكون لكييف اي علاقة بما يحصل هناك.

