(فيديو) لحظة إسقاط الحوثيين طائرة سعودية قرب حدود اليمن

اكدت وسائل إعلام سعودية مقتل طيارين في تحطم مروحيتهما بالقرب من الحدود مع اليمن.

نشرت جماعة الحوثي اليمنية السبت، مقطع فيديو لعملية إسقاط الطائرة المروحية السعودية الجمعة.

وكانت حركة الحوثي اليمنية أعلنت الجمعة، أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين، وقالت إنها ستبث مقاطع فيديو للعملية لاحقا.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن مقتل طيارين لها بالقرب من الحدود مع اليمن. وقالت مصادر سعودية إن النقيب طيار عبد المجيد بن محمد العمري، والملازم أول طيار سعود بن سعد الشهري، قتلا في الحادثة.



