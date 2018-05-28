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فيديو- لحظة إطلاق جندي اسرائيلي النار على امرأة في القدس‎

فيديو- لحظة إطلاق جندي اسرائيلي النار على امرأة في القدس‎
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