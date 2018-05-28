فيديو- لحظة إطلاق جندي اسرائيلي النار على امرأة في القدس‎

لحظة إطلاق جندي اسرائيلي النار على امرأة في القدس‎

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، النار تجاه امرأة قرب بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن المرأة أصيبت في المنطقة السفلية من جسدها.

وأشار الشهود إلى أن المئات من عناصر شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعوا في موقع إطلاق النار وأغلقوا الشارع الرئيسي في بلدة شعفاط.

من جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المرأة أصيبت بجروح متوسطة، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقل الموقع نفسه، عن مصدر في الشرطة (لم يسمه)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار تجاه المرأة بسبب عدم استجابتها لأوامرهم بالتوقف.

ولم يتسن التأكد من هوية المرأة أو جنسيتها.