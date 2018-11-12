فيديو- لحظة اصابة حافلة إسرائيلية بصاروخٍ من غزة

اصابة حافلة إسرائيلية بصاروخٍ من غزة

اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجنود الاسرائيليين شرق جباليا.

وقال بيان المقاومة ان الاستهداف ادى الى مقتل وإصابة من بداخل الحافلة.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان عناصرها تمكنت من استهداف حافلة اسرائيلية تقل جنود الاحتلال في منطقة أحراش مستوطنة "مفلاسيم" شرق جباليا بصاروخٍ موجه من طراز "كورنيت"، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان بداخلها.

وأكدت الغرفة أن هذه العملية تأتي رد على الجريمة الاسرائيلية التي وقعت شرق خانيونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من المقاومين.

واكدت الغرفة المشتركة بانه سيتم نشر فيديو لعملية استهداف الحافلة في وقت لاحق.