فيديو- لحظة اصابة ضابط اسرائيلي برصاص قناص من غزة

لحظة اصابة ضابط اسرائيلي برصاص قناص من غزة

تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء إطلاقه النار على متظاهرين فلسطينيين عند حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.

ونشرت السرايا شريطا مصورا لقائد فصيل في وحدة المظليين بجيش الاحتلال لحظة إصابته برصاصة في رأسه، تسببت بتطاير أجزاء من الخوذة التي يرتديها، والتي كانت سببا بانقاذ حياته وإصابته بجروح فقط وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية.

مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أكد في اتصال هاتفي مع الميادين، اليوم الأحد وجود توافق بين الفصائل في الرد على أي اعتداء إسرائيلي.

وأشار شهاب إلى أن شريط الميادين يؤكد اعتداء الجندي الإسرائيلي على الفلسطينيين، "ما حتم على المقاومة الرد لأن دمنا ليس رخيصاً"، ومعتبراً أن "اعتداء الجندي على الفلسطينيين في غزة هو انتهاك جسيم للتهدئة".

وإذ أكد أن هدف الفيديو هو "كشف البعض من انتهاكات (إسرائيل) اليومية لأبسط حقوق الإنسان"، لفت إلى أن "اعتداء الجندي حتّم علينا الرد ميدانياً"، مشدداً أن "على الأمم المتحدة تحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال".

شهاب أوضح "لم تنفع كل مناشداتنا في وقف الاعتداءات على شعبنا والتحقيق الدولي في جرائم الاحتلال".

المسؤول الإعلامي للجهاد الإسلامي أشار إلى أن "إسرائيل تحاول عبر دعايتها الوقحة وإعلامها القذر لوم شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه في الحياة"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني سيطيح بأحلام (إسرائيل) في حرماننا من حريتنا في دفاعنا عن أنفسنا".(معا)