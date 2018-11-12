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فيديو- لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لمقر فضائية الأقصى بغزة

فيديو- لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لمقر فضائية الأقصى بغزة
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