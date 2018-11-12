فيديو- لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لمقر فضائية الأقصى بغزة

لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لمقر فضائية الأقصى بغزة

قال مسؤولون فلسطينيون وشهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف استوديوهات محطة تلفزيونية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الاثنين بعد إطلاق خمس قذائف صاروخية تحذيرية على الأقل قرب موقع المحطة لإخلائها.

وقالت مصادر إعللام محلية أن طائرة اسرائيلية مسيرة قصفت بصاروخين مقر قناة الاقصى ودمرته بعد دقائق من اتصال الاحتلال بمقر القناة وابلاغ العاملين بإخلائه لأنه سيقصفه.

وأدى قصف المقر بالسكان القاطنين في محيطها الى مغادرة منازلهم.

وأشارت وكالة (سما) الفلسطينية ، أنه عند حوالي التاسعة من مساء الاثنين تم اخلاء مقر قناة الاقصى في غزة بعد تهديدات اسرائيلية بقصف مقر القناة التلفزيونية التي يعمل فيها عشرات الموظفين والصحافيين.