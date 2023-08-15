فيديو: لحظة تعرض 3 اشخاص لصعقة هائلة اثناء التقاط سيلفي على سكة قطار كهربائي

اظهر مقطع فيديو لحظة تعرض ثلاثة اشخاص لصعقة هائلة بلغت قوتها 600 فولت اثناء جلوسهم على قضبان قطار كهربائي من اجل التقاط صورة سيلفي.

ووقع الحادث في محطة خط القطار الاخضر ريدغلاند في اوك بارك في مدينة اوكلاند بولاية ميشيغان عندما كان مجموعة من الاشخاص في طريقهم لحضور مهرجان موسيقي في لولابالوزا بمدينة شيكاغو يوم الخامس من الشهر الجاري.



وكما يبدو في المقطع، فقد جلس رجلان وامراة على سكة القطار استعداد لالتقاط صورة سيلفي عندما مال احد الرجلين الى الوراء فجأة واصيب بتشنجات عنيفة جراء لمسه القضيب الثالث المكهرب على السكة.

ويتتابع المشهد بقيام هذا الرجل بالامساك بالمراة الجالسة بجواره، والتي تشنجت بدورها بفعل انتقال الفولتيات المؤلمة بين جسديهما.

وامكن رؤية الرجل الثاني وهو يحدق برعب للحظات في زميليه اللذين جلسا بجانبه وقد تصلبت اطرافهما قبل ان يسارع الى محاولة تحريرهما من القضيب المكهرب.



واتضح ان الثلاثة كانوا يسافرون مع مجموعة أكبر من الأصدقاء الذين ظهروا في الفيديو وهم يقفون على رصيف المحطة فوقهم.

🔴 A group of young people got electrocuted while trying to take photos while sitting on train tracks. When you touch the train rails, you can get an electric shock because the rails are connected to a power source to provide electricity for the train. If you provide a path for… pic.twitter.com/9mMzATK27u August 14, 2023

وبدا ان الرجل الثاني اصيب بصعقة قصيرة اثناء محاولته انقاذ زميليه، حيث يشاهد وهو ينفض يديه في الهواء مع انتقال التيار الصاعق اليه قبل ان يعاود محاولة ابعادهما عن القضيب محاذرا لمس جلدهما مباشرة.

وفي الاثناء، شوهد عدد ممن كانوا يقفون على الرصيف وهم يقفزون للمساعدة في انقاذ اصدقائهم.

وقالت مديرية اطفاء اوك بارك ان الرجل الاول تعرض لنوبة قلبية حيث نقل سريعا الى مركز ليولا الطبي في حالة حرجة، فيما كانت زميلته في وعيها لدى وصول المسعفين، وجرى نقلها هي الاخرى الى المستشفى.

وفي حين ان الجسم البشري قادر على تحمل صاعقة رعدية متوسطة تحوي 300 مليون فولت، لكن تعرضه لجهد كهربائي شدته 50 فولتا تكون كافية لقتل الانسان.