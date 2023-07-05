فيديو لحوم الحمير بفندق اسعاد يونس يتسبب بأزمة كبيرة مع السعودية

راج عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر فيديو مشاجرة عنيفة في أحد الفنادق بالغردقة تعود ملكيته للفنانة المصرية المشهورة إسعاد يونس.

وقالت الفنانة المصرية: ما نصه "عشان نيتك القذره يا نكره لا تتمحك في السعودية لانك كائن كاذب وملفق ففضيحتك قادمه لان هذا الفندق مالك الاستاذة الكبيرة/ إسعاد يونس وستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد من روج هذا الخبر".

شاهد : مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر

والسبب أكلوهم لحم الحمير . pic.twitter.com/XAK8l9CkhK — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) July 4, 2023

ووقعت مشاجرة بين ملاك الوحدات السكنية داخل المطعم، ويعود إلى قيام بعض المتورطين بتأجير وحداتهم لآخرين بشكل مخالف للإجراءات المنظمة لذلك وفقا لوسائل إعلام مصرية محلية.

وقال مصدر أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات طفيفة بين بعض المشاركين في المشاجرة، إضافة إلى إصابة بعض العاملين بالفندق.